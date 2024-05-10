Bursa'da hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü Bursa’da otobanda arıza yapan tırı sonradan fark eden hafif ticari araç sürücüsü, tırın dorsesine çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA

Bursa'da 01:00 sıralarında Bursa Otobanı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda, M.P. (24) yönetimindeki 47 PZ 445 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza yaparak yolun ortasında kaldı.

Hafif ticari araç dorsenin altında kaldı

16 BCF 149 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş (43), yolda kalan tırı sonradan fark ederek dorsesine çarptı.

Ulaş, çarpışmanın etkisiyle dorsenin altında kalan hafif ticari araçta sıkıştı. Tır sürücüsü durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü yaşamını yitirdi

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ulaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlhan Ulaş’ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)