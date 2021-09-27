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- Kağıthane'de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu
Kağıthane'de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu
- İHA
- 27.09.2021 - 16:35
İstanbul Kağıthane’de mahalleye minibüs ile gelen şüpheliler, park halindeki motosikleti çaldı.
Yapılan ihbar üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri, çalışmalar üzerine cadde üzerinde şüpheli görülen minibüsü durdurdu.
MOTOSİKLET MİNİBÜSTEN ÇIKTI
Durdurulan araçtan Murat B., Ömer Faruk Y. ve Mehmet Han E. isimli şüpheliler indirilirken, minibüsün arka kısmında çalıntı ihbarı yapılan motosikletin bulunduğu tespit edildi.
DOSYALARI KABARIK
Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda Mehmet Han E. isimli şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aramasının bulunduğu, diğer şahısların da benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler karakola teslim edilirken, ekipler tarafından yakalanan minibüs ile motosiklet ise otoparka götürüldü