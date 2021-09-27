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    Kağıthane'de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu

    Hırsızlık yapan şahıslar, Yunus Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Suç dosyaları kabarık çıkan şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 16:35
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    Kağıthane'de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu

    İstanbul Kağıthane’de mahalleye minibüs ile gelen şüpheliler, park halindeki motosikleti çaldı.

    Yapılan ihbar üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri, çalışmalar üzerine cadde üzerinde şüpheli görülen minibüsü durdurdu.

    MOTOSİKLET MİNİBÜSTEN ÇIKTI

    Durdurulan araçtan Murat B., Ömer Faruk Y. ve Mehmet Han E. isimli şüpheliler indirilirken, minibüsün arka kısmında çalıntı ihbarı yapılan motosikletin bulunduğu tespit edildi.

    Kağıthane de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu #1

    DOSYALARI KABARIK

    Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda Mehmet Han E. isimli şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aramasının bulunduğu, diğer şahısların da benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Gözaltına alınan şüpheliler karakola teslim edilirken, ekipler tarafından yakalanan minibüs ile motosiklet ise otoparka götürüldü

    Kağıthane de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu #2

    Kağıthane de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu #3

    Kağıthane de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu #4

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