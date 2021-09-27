Kağıthane'de hırsızların minibüste sakladıkları motosiklet bulundu

Hırsızlık yapan şahıslar, Yunus Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Suç dosyaları kabarık çıkan şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane’de mahalleye minibüs ile gelen şüpheliler, park halindeki motosikleti çaldı.

Yapılan ihbar üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri, çalışmalar üzerine cadde üzerinde şüpheli görülen minibüsü durdurdu.

MOTOSİKLET MİNİBÜSTEN ÇIKTI

Durdurulan araçtan Murat B., Ömer Faruk Y. ve Mehmet Han E. isimli şüpheliler indirilirken, minibüsün arka kısmında çalıntı ihbarı yapılan motosikletin bulunduğu tespit edildi.

DOSYALARI KABARIK

Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda Mehmet Han E. isimli şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aramasının bulunduğu, diğer şahısların da benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler karakola teslim edilirken, ekipler tarafından yakalanan minibüs ile motosiklet ise otoparka götürüldü



