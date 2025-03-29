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DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde sokaktaki binada yaşayan bir erkek, kız arkadaşını evine çağırdı.

Evde alkol aldığı öne sürülen kadın ardından dışarı çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Binanın girişinde bağırarak küfreden kadınla mahalleli arasında kavga çıktı.

Sokağa inen bina sakinleri, kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak kadın küfretmeye devam etti.

'VUR HAK ETTİ' ÇIKIŞI

Bunun üzerine bir erkek, küfreden kadına tekme tokat saldırdı.

Diğer kadınlar ise yaşananlara 'Vur hak etti' sözleriyle destek verdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Kadının bir arkadaşı ise 'Yapmayın annesi yok' diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Diğer kadınlar ise 'Ne yapalım yoksa' sözleriyle kadının kız arkadaşına tepkilerini dile getirdi.

TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Yaşanan kavganın ardından bir süre yerde kalan kadın, erkek arkadaşı tarafından çağrılan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşanan kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.