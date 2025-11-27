Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta amcasını silahla yaralayan yeğen yakalandı

Kahramanmaraş'ta amcasını silahla ağır yaralayan yeğen, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

27.11.2025 23:52
  • Kahramanmaraş'ta İ.E., tartıştığı amcası N.E.'yi silahla yaraladı.
  • Ağır yaralanan N.E. hastaneye kaldırıldı.
  • İ.E., polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., amcası N.E.'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan N.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Şüpheli İ.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

