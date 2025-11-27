Kahramanmaraş'ta amcasını silahla yaralayan yeğen yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., amcası N.E.'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan N.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Şüpheli İ.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.