İHA

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda, kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı.

Kadının yüzü, enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda şişmeye başladı.

Kadın tanınmaz hale geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.

"DAYAK YEMEDİM BOTOKS MAĞDURUYUM"

Botoks mağduru Sibel Çınar çektiği video ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, çok merak etmişsiniz evet iyi değilim çok kötüyüm. Sebebi ise dayak falan yemedim öyle saçma sapan şeyler yazmışsınız. Maalesef botoks işleminden dolayı bu hale geldim gördüğünüz gibi.

"SİZ DE BİLMEDİĞİNİZ HİÇBİR YERE GİTMEYİN"