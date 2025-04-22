Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda, kuaför olduğu öğrenilen Sibel Çınar, bir estetik merkezinde yüzüne botoks ve dolgu yaptırdı.
Kadının yüzü, enjekte edilen sıvıdan sonra bir anda şişmeye başladı.
Kadın tanınmaz hale geldi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın içler acısı durumunu paylaşarak "Bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar" diyerek uyarıda bulundu.
"DAYAK YEMEDİM BOTOKS MAĞDURUYUM"
Botoks mağduru Sibel Çınar çektiği video ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, çok merak etmişsiniz evet iyi değilim çok kötüyüm. Sebebi ise dayak falan yemedim öyle saçma sapan şeyler yazmışsınız. Maalesef botoks işleminden dolayı bu hale geldim gördüğünüz gibi.
"SİZ DE BİLMEDİĞİNİZ HİÇBİR YERE GİTMEYİN"
Dün geceden beri hastanedeyim sadece merak ettiğiniz için iyi olduğumu bilin istedim ama bu şişlikler inmezse çok da iyi olmayacağım. Yüzüm komple şiş, buralarda ödemler oluştu böyle nohuttan büyük bezeler oluştu, gözlerim de böyle kapandı, alnım zaten haşat. Kısaca şöyle arkadaşlar, botokstan oldu yani. Siz de bilmediğiniz hiçbir yere gitmeyin, doktor harici kimseye yaptırmayın arkadaşlar.
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