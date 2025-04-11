Kahramanmaraş'ta Çekiciye çarpan aracın sürücüsü öldü

DHA

Bugün akşam saatlerinde, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bahaettin Karakoç Tüneli girişinde, Ahmet Hakan Akkoyun'un kullandığı 46 ADL 049 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek, H.B.'nin yönetimindeki 46 F 1563 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Hakan Akkoyun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Akkoyun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.