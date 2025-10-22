Kahramanmaraş'ta eski koca dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve üvey kızını öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kan donduran cinayet...

H.Y., Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i silahla vurdu.

ESKİ KAYINVALİDESİ VE ÜVEY KIZINA SALDIRDI

Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem ve üvey kızı Edanur Göksu'nun bulunduğu adrese giderek silahlı saldırı düzenledi.

Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Fatma Görkem yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Gülistan Görkem ve Edanur Göksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.