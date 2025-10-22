Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta eski koca dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve üvey kızını öldürdü

Dulkadiroğlu ilçesinde eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürüp, eski eşini ağır yaralayan şahıs kayıplara karışırken şahsın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

  • Dulkadiroğlu ilçesinde H.Y., eski eşini silahla yaralayıp, eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürdü.
  • Olay sonrası şüpheli kayıplara karışırken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.
  • Yaralı Fatma Görkem hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kan donduran cinayet...

H.Y., Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i silahla vurdu.

ESKİ KAYINVALİDESİ VE ÜVEY KIZINA SALDIRDI

Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem ve üvey kızı Edanur Göksu'nun bulunduğu adrese giderek silahlı saldırı düzenledi.

Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Fatma Görkem yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Gülistan Görkem ve Edanur Göksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

