Canlı yayında İslam Memiş ile Şamil Tayyar'ın 'altın' kavgası

Canlı yayında gergin anlar...

Küresel gelişmeler nedeniyle piyasalarda hareketli günler yaşanıyor.

Özellikle son günlerde altında yaşanan ciddi düşüş nedeniyle birçok yatırımcı olumsuz etkilendi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında bu konu gündeme gelirken yatırım tavsiyeleriyle sık sık televizyon programlarına katılan İslam Memiş ile Şamil Tayyar arasında gerilim yaşandı.

MEMİŞ'E TUTARSIZLIK ELEŞTİRİSİ YAPTI

Tayyar'ın İslam Memiş'in altın fiyatlarına yönelik tahminlerinin tutarlı olmadığı yönündeki eleştirileriyle tartışmanın fitilini ateşledi.

Şamil Tayyar, altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle Memiş'in yatırımcıları zarara uğrattığını savunurken, İslam Memiş ise kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE FOTOĞRAFINI PAYKLAŞIP 'KAYBEDEN' DEDİ

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel ile İslam Memiş'in fotoğrafına yer vererek, "Günün iki kaybedeni.

Biri CHP'deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı" ifadelerini kullandı.

"8 BİN TL DİYECEKSİN, 6 BİN TL OLACAK"

İslam Memiş, söz konusu paylaşıma "Ben sizin Twitter'dan onun bunun fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?" sözleriyle yanıt verdi.

Bu ifadeler üzerine Şamil Tayyar, "Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?" dedi.

"UTANMAZ ADAM"

Bu dakikanın ardından ikili arasında yükselen tansiyon bir üst seviyeye taşınırken Memiş'in, "Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor" sözlerine Tayyar, "Terbiyesizlik yapma, utanmaz adam. Hala ahlaksızlığa devam ediyorsun.

Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?" ifadeleriyle karşılık verdi.