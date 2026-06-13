Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

Trafikte hem sürücüler hem yayalar için belirlenen kuralların uyulması, hayati önem taşıyor.

İhlali halinde geri dönülemez sonuçlar doğabiliyor.

Uyulmayan kuralların mal ve can kayıpları yaşattığı birçok olay sık sık gündeme gelirken, bunlardan biri de 'drift atmak'.

MERSİN'DE 'DRIFT' TEHLİKESİ

Drift, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle ağır idari yaptırımlara tabidir.

Cezası 140 bin lira ve araç ya da ehliyete el konma olan ihlale bir örnek de Mersin'den geldi.

SÜRÜCÜYE 140 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsü M.E.'yi tespit etti.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu maddesi uyarınca 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.