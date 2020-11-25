Kahramanmaraş'ta ölümlü kaza, otomobilin tampon parçasından aydınlatıldı

Elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra kaçan şahsın aracından düşen parça bulundu. Aracı tespit eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracından tampon parçasından yola çıkılarak yakalandı.

Saat 03:55’te Dulkadiroğlu ilçesi doğu çevre yolunda meydana gelen olayda, devriye gezen polis ekipleri, yerde yatan bir kişiyi fark etti.

ÇARPAN ŞAHIS KAÇTI

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin elektrikli bisiklet sürücüsü Kemal Kozan (34) olduğu belirlenirken, çarpan aracın ise olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.





TAMPON PARÇASI BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ve cinayet ekipleri kaza yerinde yaptığı araştırmada motosiklete çarpıp kaçan araca ait tampon parçasını buldu. Parçadan hareketle araştırma yapan polis, aracın markasını belirledi.

Aynı marka araçlar üzerinde kamera taraması yapan polis, önce aracı tespit etti, sonra sürücü Yasin P.’yi (29) yakaladı.





GÖZALTINA ALINDI

3 yıl önce alkol sebebiyle ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün, babasına ait oto tamirhanesinde çalıştığı öğrenildi.

Hasarlı araç iş yeri yakınında ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.



