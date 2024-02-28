İHA
Kahramanmaraş Göksun kara yolunda M.P. idaresindeki otomobil, Sezai Karakoç Tüneli içerisinde önünde seyreden A.H. yönetimindeki sebze yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.
Feci kaza kamerada
Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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