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Kahramanmaraş'ta tıra ok gibi saplanan otomobildeki 1 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta tıra ok gibi saplanan otomobildeki 1 kişi öldü Kahramanmaraş'ta tünel içerisinde otomobilin tır dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.