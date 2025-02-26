Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İHA
Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu madalyonlu kavşak alt geçidinde meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi..
Olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
O sırada karşı yönden gelen hafif ticari araç direğe çarpmamak için kazaya karıştı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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