Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

AA & Ensonhaber
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Aynı yönden gelen başka bir otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
3 YARALI
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Batı Çevre Yolu'nda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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