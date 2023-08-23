Kahramanmaraş'taki yıkım çalışmaları sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı

İHA

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin ardından yıkım çalışmaları devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan Dalyan apartmanının yıkımı esnasında panik anları yaşandı.

İş makinesi enkazın altında kaldı

Depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen 6 katlı bina, ekiplerin çalışması sırasında aniden yıkıldı. Bu esnada iş makinesi enkazın altında kaldı.

Yaşanan olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Operatör vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Ekskavatör operatörü vatandaşlar yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, operatör kazayı yara almadan atlattı.

"Kazanın sebebi, binanın çürük olması"

Yıkım ekibinden Selim Tambay, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

Bugün buradaki elim kazanın gerçekleşmesinin sebebi binanın tamamen çürük olması. Biz burada ilk müdahaleyi yaptığımızda binanın çürük olduğunu hissettik. İkinci darbenin ardından bina yatay bir şekilde iş makinesinin üzerine geldi ve kaza oldu. Bu şekilde olan binaların tamamında sıkıntı oluyor.