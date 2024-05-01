Ordu'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Ordu'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde Hüseyin Keskiner idaresindeki otomobil ile kavşaktan tali yola dönmeye çalışan Ali Osman Candemir yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaza sonrası her iki araç da savrulurken Ali Osman Candemir'in kullandığı otomobilde bulunan Fatma Kıncıoğlu araç içerisinde sıkıştı.

1'i ağır 5 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken itfaiye ekipleri ise araç içerinde sıkışan Fatma Kıncıoğlu'nu bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Deniz Fatih Çalık, Yaşar Ocak ve Fatma Kıncıoğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Kazada ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Fatma Kıncıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)