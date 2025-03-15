Kahta'da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

İHA

Kahta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpekleri toplayarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriyor. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık taraması yapılan köpekler, gerekli tedavi süreçlerinden geçirilip kısırlaştırılıyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yalnızca son bir hafta içerisinde yaklaşık 100 sahipsiz köpeğin merkeze alındığını belirtti.

REHABİLİTASYON MERKEZİNİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Başkan Hallaç, belediyenin hayvan bakım hizmetlerini güçlendirmek için sürekli olarak iyileştirmeler yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Rehabilitasyon merkezimizin kapasitesini artırdık ve mevcut hayvan ambulansımıza ek olarak bir acil müdahale aracı alımı için ihale sürecini tamamladık. Yeni aracımız en kısa sürede hizmete girecek ve çalışmalarımıza destek verecek. Ayrıca, özellikle çocukların okula gittiği saatlerde tedirginlik yaratmamak adına iki ekibimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Başıboş köpeklerin halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde kontrol altında tutulması için büyük bir özen gösteriyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği her şeyin önünde gelir.

Kahta Belediyesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve toplum güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.