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İHA

Başıboş sokak köpekleri toplanmıyor ve vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Son olay ise Karabük'te yaşandı...

Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Sokak’ta yürüyerek evine dönen Rukiye Çetin, mandıradan çıkıp gelen 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin ısırdığı ve düşürdüğü Çetin’i çevredeki bir vatandaş kurtardı.

SAĞ BACAĞI KIRILDI

Yaralanan Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağı kırılan ve yaralarına dikiş atılan Çetin, tedaviye alındı.

"BENİ PARÇALAYACAKLARDI"

"ET PARÇALARI KOPARMIŞLAR"

Oğlunun haber vermesiyle eşine köpeklerin saldırdığını öğrenip hastaneye gelen Şenol Çetin ise ’’Oturduğum mahalledeki mandıranın köpekleri saldırmış. Bacağında kırık var. Et parçaları koparmışlar. Ameliyat olacak.’’ diye konuştu.

Çetin, mandıranın sahibi hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.