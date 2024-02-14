Karabük'te cenaze için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler Şahinkaya mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

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İHA

Karabük-Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde 43 yaşındaki Murat Kazancı idaresindeki hafif ticari araç, Yenice istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, Azize Kırış olay yerinde kaybederken araçta bulunan Murat Kazancı, İlyas Kazancı, Cengiz Kırış ve Dursun Kırış ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dursun Kırış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Azize Kırış’ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazeye gidiyorlardı

Murat Kazancı idaresindeki araçta bulunanların, İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Gökbel köyüne gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Vali olay yerinde bilgi aldı

Bu sırada Yenice'de hayatını kaybeden polis memuru Cüneyt Ören’in cenaze töreninden dönmekte olan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak jandarma ekiplerinden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)