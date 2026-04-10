Seda Sayan'dan evlilik itirafı: Çağlar'a yürümedim, koştum

Yedisi resmi ikisi imam nikahı olmak üzere toplanda 9 evlilik yapan ünlü şarkıcı Seda Sayan, en son kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 Nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e aşkını ilan eden ünlü sanatçı, son yaptığı açıklamayla güldürdü.

FLÖRT SEVMİYOR

Sayan, ilişkilerinin uzun bir flört dönemine dayanmadığını açıkladı. Ünlü isim, tanıştıktan kısa süre sonra evlenme kararı aldıklarını söyledi.

"BENİMLE HEMEN EVLENMEN LAZIM"

Sayan, evliliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Benimle hemen evlenmen lazım dedim. Yürümedim, koştum. Adam kendini bir anda nikah masasında buldu."