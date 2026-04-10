61 suçlu Türkiye'ye getirildi

Türkiye, yurt içinde ve yurt dışında, suçlularla mücadele etmeye devam ediyor.

Yurt içinde suçlulara göz açtırmayan emniyet güçleri, yurt dışında da araması olan suçlular için gerekli bağlantıları kuruyor.

Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı, başarılı bir çalışmayla 61 suçluyu Türkiye'ye getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan firarilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

61 KİŞİNİN İADESİ SAĞLANDI

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlar sonucunda, 15 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında, aralarında terör örgütü üyeliği, cinayet ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan arananların da bulunduğu 61 şahıs yakalanarak iade veya sınır dışı süreçleriyle Türkiye’ye getirildi.

7 ÜLKEDEN SUÇLULAR YURDA GETİRİLDİ

Operasyonların ülke bazlı dağılımına bakıldığında, en fazla iadenin Gürcistan’dan yapıldığı görüldü.

Buna göre Gürcistan'dan 8’i kırmızı bültenle, 42’si ulusal seviyede aranan toplam 50 kişi, Almanya'dan Kırmızı bültenle aranan 4 kişi, Yunanistan'dan 2’si kırmızı bültenle, 1’i ulusal seviyede aranan toplam 3 kişi, Polonya ve Portekiz'den Kırmızı bültenle aranan birer kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Ulusal seviyede aranan birer kişi yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

DOSYALARI KABARIK

Yakalanan suçluların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonların ardından ilgili daire başkanlıklarını ve emniyet personelini tebrik ederken, sürece katkı sunan Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkürlerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şöyle;

Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere Toplam 61 suçlu; Gürcistan(50), Almanya(4), Yunanistan(3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.



Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16) F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile Ulusal Seviyede Arananlar (45) B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.



EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.



İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.



Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.