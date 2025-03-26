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İHA

Karabük'te Safranbolu kara yolu Kireçkuyu mevkiinde seyir halinde olan cipin arka koltuğunda oturan kişi aracın sağ arka kapısını açık şekilde tutarak yolculuk yaptı.

Yoğun trafikte sağından ve solundan geçen araçlara aldırış etmeyen kişinin tehlikeye davetiye çıkarması görenlere pes dedirtti.

TEHLİKELİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde olan iki motosikletlinin yaptıkları da görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Motosikletlilerden birinin önünde seyir halinde olan motosiklete ayağını koyarak ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.