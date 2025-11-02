Abone ol: Google News

Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te bir evin mutfak kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğluna müdahalede bulunulurken, mutfakta maddi hasar oluştu.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 18:00
  • Karabük’te bir evin mutfağında elektrik kablolarından kaynaklanan yangın çıktı.
  • Dumandan etkilenen anne ve oğluna sağlık ekipleri müdahale etti.
  • Yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde Murat Aydın isimli vatandaşa ait evin mutfak kısmında, elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI 

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen anne ve oğluna ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

MUTFAKTA HASAR OLUŞTU 

Yangında mutfakta maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Murat Aydın, yangın sırasında evde olmadığımı belirterek, yangının elektrik kablolarından çıktığını söyledi.

