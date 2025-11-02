Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

- Karabük’te bir evin mutfağında elektrik kablolarından kaynaklanan yangın çıktı.
- Dumandan etkilenen anne ve oğluna sağlık ekipleri müdahale etti.
- Yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluştu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Karabük'ün Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde Murat Aydın isimli vatandaşa ait evin mutfak kısmında, elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı.
Alevleri fark eden ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangında dumandan etkilenen anne ve oğluna ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.
MUTFAKTA HASAR OLUŞTU
Yangında mutfakta maddi hasar oluştu.
Ev sahibi Murat Aydın, yangın sırasında evde olmadığımı belirterek, yangının elektrik kablolarından çıktığını söyledi.