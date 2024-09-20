Karabük'te izinsiz define arayan 5 kişi gözaltına alındı
İHA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5 kişi ormanlık alanda izinsiz ararken yakalandı.

Aramalar kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, malzemelere de el konuldu.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce yapılan aramalarda 1 dijital dedektör, 2 bağlantı kablosu, 7 parça halinde arama çubuğu, 2 el telsizi, 3 telsiz şarj aleti, birer telsiz şarj istasyonu ve çanta ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editör