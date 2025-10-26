Karabük'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korkunç kaza...

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı’nda mevkisinde yaşandı.

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

E.B. idaresindeki kamyonet ile Hilal Kahreman yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan motosiklet devrilirken sürücü de sürüklendi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Hilal Kahreman’ın ağır yaralandığı belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü E.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.