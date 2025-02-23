Karabük'te otomobille 30 metre yükseklikten kanyona uçan sağlıkçılar kurtarıldı

DHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Gavza köyünde bulunan Tokatlı Kanyonu’nda Eflani’den 2 arkadaşıyla gece nöbetinden dönen sağlık personeli Ekrem Şahin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metreden kanyona uçtu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karla kaplı ve bazı bölümlerde yüzeyi buz tutan suyun olduğu kanyona düşen otomobildeki Ekrem Şahin, İsa Atay ile İlhan Kayaoğlu’nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler zorlu arazi şartlarında 30 metre yükseklikten kanyona indi.

BOTLARLA KIYIYA GETİRİLDİLER

Kanyonda yüzerek yaralılara ulaşan ekipler, sarkıttıkları botlara aldıkları 3 kişiyi kıyıya getirdi.

Yaralılar, daha sonra halatla sedye ile yukarı çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ekrem Şahin, İsa Atay ve İlhan Kayaoğlu’nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.