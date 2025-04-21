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Karabük'te seyir halindeki otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı

Karabük'te seyir halindeki otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı Kara yolunda seyir halindeki otomobilin üzere kaya parçasının düşmesi sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.