İHA
Karabük-Yenice kara yolunda seyir halinde olan Emre Özgü idaresindeki otomobilin üzerine ormanlık alandan kopan kaya parçası düştü.
Ön tarafı ezilen otomobildeki sürücüyle birlikte yolcu olarak bulunan S.Z., E.Z. ve Ö.Z. ile Gülistan Ö. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, önce Yenice Devlet Hastanesi'ne ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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