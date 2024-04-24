Karabük'te ters yönde giden sürücüye 9 bin lira ceza Karabük'te ters yönde seyreden otomobilin sürücüsü, 9 bin 574 TL ceza yedi.

İHA

Karabük-Ankara karayolu Kemal Oyman mevkiinden Eskipazar ilçesi istikametine ter şeritten giden otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ters şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü, kavşaktan diğer şeride geçti.

Plakadan tespit edildi, cezayı yedi

Ter şeritten giden otomobil ile ilgili Karabük İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda otomobilin plakası tespit edilirken, otomobil plakasına "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi", "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkılması" maddelerinden olmak üzere toplam 9 bin 574 TL trafik cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)