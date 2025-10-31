Karabük'te trafik cezasına sinirlenen sürücü elektrik direğine tırmandı

- Karabük'te bir kamyonet sürücüsü, oto sanayi sitesinde trafik cezası kesilince elektrik direğine tırmanarak intihara kalkıştı.
- Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve çevredekilerin çabalarıyla sürücü ikna edilerek indirildi.
- Sanayi esnafı, sanayi alanında trafik denetimi yapılmasına tepki gösterdi.
Cezaya öfkelen şoför panik yaşattı...
Karabük'te öğle saatlerinde Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde kamyonet sürücüsü Ö.U., sanayi sitesinin içinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri tarafından kontrol amacıyla durduruldu.
4 BİN 600 LİRA CEZA UYGULANDI
Ekipler yaptıkları kontrolde, Ö.U.'ya 4 bin 600 lira para cezası uyguladı.
Kesilen cezaya tepki gösteren sürücü, yakında bulunan elektrik direğine tırmanarak aşağıya atlayacağını söyledi.
SÜRÜCÜ ARACININ TESTİ İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ
Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ö.U., aracının fren testi için sanayiye geldiğini ve ardından araç muayene istasyonuna gideceğini ifade etti.
ÇEVREDEKİLERİN İKNA ETMESİNİN ARDINDAN İNDİ
Ö.U. çevredekilerin ikna çabalarıyla direkten indirildi.
Yaşanan durumun ardından bazı sanayi esnafı, sanayinin içerisinde trafik denetiminin doğru olmadığını savunarak ekiplere tepki gösterdi.