Karabük'teki kazada can verenlerin sayısı 4'e yükseldi

İHA

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uuışık idaresindeki otomobile Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki tır çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35), olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ise ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sürücü Aziz Uluışık da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feride Uluışık'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.