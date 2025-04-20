Karabük'teki kazada odun yüklü tır devrildi

İHA
Karabük'te Karabük-Kastamonu kara yolu Çerçen köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Cemal Aşık (33) idaresindeki odun yüklü tır, Safranbolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
Yüreklerin ağızlara geldiği kazada, sürücü ile yanında bulunan Halil Durna (42) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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