Karaman'da annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi

- Karaman'da Kemal N., annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı.
- Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü ve 10 kişi dumandan etkilendi.
- Kaçan Kemal N. polis tarafından yakalanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutlar'da Kemal N., annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.
Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken Kemal N., evi ateşe vererek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Polis, bina sakinlerini tahliye ederken itfaiye de mahsur kalanları merdivenle kurtardı.
Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken dumandan etkilenen 10 kişi, olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.
YAKALANDI
Yangının ardından kaçan Kemal N. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.