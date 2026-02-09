Karaman'da annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karaman Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutlar'da Kemal N., annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken Kemal N., evi ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Polis, bina sakinlerini tahliye ederken itfaiye de mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken dumandan etkilenen 10 kişi, olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

YAKALANDI

Yangının ardından kaçan Kemal N. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.