Karaman'da annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi

Annesi ile tartışan Kemal N., evi ateşe verip kaçtı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 11:49
  • Karaman'da Kemal N., annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı.
  • Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü ve 10 kişi dumandan etkilendi.
  • Kaçan Kemal N. polis tarafından yakalanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutlar'da Kemal N., annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken Kemal N., evi ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Polis, bina sakinlerini tahliye ederken itfaiye de mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken dumandan etkilenen 10 kişi, olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

YAKALANDI

Yangının ardından kaçan Kemal N. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

