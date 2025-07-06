Karaman'da kasklı saldırgan otomobile zarar verdi

Karaman merkez Cedit Mahallesi'nde yüzünün tanınmaması için motosiklet kaskı takan saldırgan, sokakta bir süre dolaştıktan sonra park halindeki otomobilin yanına geldi.
Çevrede kimsenin bulunmadığından emin olan saldırgan, belinden çıkardığı demir çubukla aracın far ve camlarına vurarak kırdı.
Saldırgan, daha sonra olay yerinden hızla yaya olarak kaçtı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Saldırı anı sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri araçta inceleme yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri otomobile zarar veren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.