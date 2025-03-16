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DHA

Karaman'da yaşayan Murat Özkal'a ait tek katlı müstakil eve, cuma günü akşam saatlerinde gelen 2 kişi, salon camını kırıp molotofkokteyli atarak kaçtı.

Bu sırada ailesiyle birlikte iftar davetinde olan Özkal'ın komşuları, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırganların bisikletlerine binip kaçtıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Çevredekiler, bisikletlerine binip kaçan 2 kişiyi, hırsız sanıp bir taraftan cep telefonu kamerasına kaydederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu.

AMCASININ EVİNE DE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI

Murat Özkal'ın amcası Turgut Özkal'ın oturduğu Bahçelievler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil eve de dün iftar saatinde yine bisikletli 2 kişi tarafından, evin cam ve panjurları kırılıp motolofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Mersin'in Mut ilçesindeki kızında iftar davetinde olan Turgut Özkal'ın komşuları, durumu fark edip, saldırganlara taş atarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİN EVİNE SALDIRILDI

Murat Özkal'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oturan annesinin evine ise 20 Kasım günü, kimsenin olmadığı sırada yine aynı yöntemle iki kişinin saldırıldığı öğrenildi.

Üç eve, aynı yöntemle, aynı kişilerin saldırdığını değerlendiren polis, cep telefonu kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.