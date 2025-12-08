Karaman'da motosiklet tutkunu Ayşe'den kötü haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karaman Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İmam-ı Azam Cami Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Ayşe Ünal idaresindeki motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan Cezmi B. yönetimindeki minibüse çarptı.

KURTARILAMADI

Yola savrulan Ünal, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayşe Ünal ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe Ünal, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Motosiklet tutkunu olan Ayşe Ünal'ın cenazesinin yarın memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki Nuru köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde, “Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydum” diyen şoför Cezmi B. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.