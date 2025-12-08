Abone ol: Google News

Aydın'da boşanma duruşmasından çıktı: Eşini sırtından bıçakladı

Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift duruşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçakladı. Polis, öfkeli kocayı havaya ateş açarak durdurdu.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 15:03
  • Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki çift, duruşma sonrası kavga etti.
  • S.G. eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı ve polis havaya ateş açarak S.G.'yi durdurdu.
  • Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, S.G. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı.

S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı.

SALDIRGAN KOCA KISKIVRAK YAKALANDI

G.G., kanlar içinde yere yığılırken S.G., olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olayı fark eden polisler, havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

