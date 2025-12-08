Aydın'da boşanma duruşmasından çıktı: Eşini sırtından bıçakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı.

S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı.

SALDIRGAN KOCA KISKIVRAK YAKALANDI

G.G., kanlar içinde yere yığılırken S.G., olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olayı fark eden polisler, havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.