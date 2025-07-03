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Karaman’da trafoda kontrol yaparken elektrik akımına kapıldı

Yapımına başlanılan inşaata elektrik hattı çekmek için trafoda kontrol yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 52 yaşındaki M.A., ölümden döndü.

İHA İHA
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Karaman’da trafoda kontrol yaparken elektrik akımına kapıldı

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde yaşanan olayda yürekler ağızlara geldi. 

Olayda, 52 yaşındaki M.A. isimli şahıs yapımına başlanılan inşaata elektrik hattı çekmek için trafoda kontrol yapmak istedi. 

Bu esnada elektrik akımına kapıldı.

TAHTA FIRÇA İLE AKIMDAN KURTARILDI

Durumu fark eden diğer işçiler tahta fırça ile M.A.’yı akımdan kurtardı.

O esnada oradan geçmekte olan sivil polis ekibi de telsizle anons ederek olay yerine ambulans istedi.

Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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