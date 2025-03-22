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İHA

Kars'ın Arpaçay ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki 2 bin 161 rakımdaki Gülyüzü köyünde, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kesildiği bir bölgede yaşanan kazada 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli, düşerek boynunu kırdı.

Çeğilli'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAR YAĞIŞI ADRESE ULAŞIMDA ZORLUK YARATTI

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması, İl Özel İdaresi ekiplerini seferber etti.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler yolu açarak ambulansın geçişine imkan sağladı.

Sağlık görevlilerinin evde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.