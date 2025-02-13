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Kars'ta evi ve iş yeri arasında tünel kazan firari yakalandı

Kars'ta evi ve iş yeri arasında tünel kazan firari yakalandı Beş ayrı suçtan kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari evine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin evi ile iş yeri arasına tünel kazdığı tespit edildi.