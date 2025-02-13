Kars'ta evi ve iş yeri arasında tünel kazan firari yakalandı

Kars'ta asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, ‘Silahla yağma’, ‘Silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret’, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari Y.A'nın üzerinde duruldu.
ÇATIDA YAKALANDI
Ekipler, şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.
Polis, 29 Kasım 2023'ten beri aranan hükümlünün İstasyon Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.
Polis baskınını görünce kaçmaya çalışan şüpheli, çatıda yakalandı.
EVİYLE İŞİ ARASINA TÜNEL KAZDIĞI TESPİT EDİLDİ
Polisin evde yaptığı araştırmada bodrum katta tünel bulundu.
Tek kişinin sığabildiği tünelin bir ucunun yandaki Y.A.’ya ait mobilya mağazasına çıktığı tespit edildi.
440 gün sonra yakalanan Y.A., işlemlerin ardından Kars Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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