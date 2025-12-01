Abone ol: Google News

Kars'ta kepçenin altında kalan emekli imam öldü

Kağızman ilçesinde belediyenin yürüttüğü yol çalışması sırasında kepçenin altında kalan 70 yaşındaki emekli imam Hasan Kan, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 17:36
  • Kağızman'da yol çalışması sırasında emekli imam Hasan Kan, kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Operatör Murat Kuş gözaltına alındı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
  • Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kars'ın Kağızman Belediyesi'nde çalışan 37 yaşındaki operatör Murat Kuş, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmalarında görev yaptı.

Kuş'un kullandığı kepçe, çalışmalar sırasında geri manevra yaparken çarşıdan aldığı eşyalarla evine dönmek için yoluna karşısına geçmek isteyen emekli imam Hasan Kan'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş makinesinin altında kalan Hasan Kan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan yakınları, Kan'ın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yeri incelemesinin ardından Hasan Kan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

Kepçe operatörü Murat Kuş gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

3. Sayfa Haberleri