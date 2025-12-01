Kars'ta kepçenin altında kalan emekli imam öldü

- Kağızman'da yol çalışması sırasında emekli imam Hasan Kan, kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
- Operatör Murat Kuş gözaltına alındı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kars'ın Kağızman Belediyesi'nde çalışan 37 yaşındaki operatör Murat Kuş, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmalarında görev yaptı.
Kuş'un kullandığı kepçe, çalışmalar sırasında geri manevra yaparken çarşıdan aldığı eşyalarla evine dönmek için yoluna karşısına geçmek isteyen emekli imam Hasan Kan'a çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İş makinesinin altında kalan Hasan Kan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları, Kan'ın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.
Olay yeri incelemesinin ardından Hasan Kan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI
Kepçe operatörü Murat Kuş gözaltına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.