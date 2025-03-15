Kartal'da 102 öğrenci gıdadan zehirlendi

DHA

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Abdulrahmangazi Mahallesi'ndeki bir özel okulda öğrenciler, yemek saatinde yemekhaneye indi. Menüde çorba, pizza, makarna ve tiramisu bulunan öğünlerini yiyen öğrenciler, yemek sonrası sınıflarına döndü. Ancak bir süre sonra bazı öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

102 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın okul yönetimine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla okulda görevlendirildi. Toplamda 102 öğrenci, bazıları ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.