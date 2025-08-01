Kartal'da film platosunda yangın

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir film stüdyosunda çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen 27 itfaiye aracı ve 74 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde yer alan stüdyoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu.

YANGIN YOĞUN ÇABALARLA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine Kartal başta olmak üzere Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli'den ekipler sevk edilirken, bazı belediyeler de su tankeri desteği sağladı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.