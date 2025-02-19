İHA
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası’nda etkisini artırarak trafikte zorluklara yol açtı. Kartal Yakacık Meydanı’nda bir İETT otobüsü, yoğun kar nedeniyle frenlerinin tutmadığını fark eden şoför tarafından yolcularını indirmeye karar verdi.
"KIŞIN GELECEĞİNİ BİLDİKLERİ HALDE BAKIM YAPMAMIŞLAR"
Yolculardan Mustafa Duran, otobüsten indirilmesinin ardından mağduriyetini dile getirerek, şunları söyledi:
İş yerim Sancaktepe Paşaköy’de. Kartal’a geliyordum, sonrasında Tuzla’daki evime geçecektim. ‘Fren tutmuyor’ diyerek bizi indirdiler. Kışın geleceğini bildikleri halde bu otobüslerin bakımını yapmamışlar. Böyle bir şey ayıp.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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