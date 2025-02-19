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İHA

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası’nda etkisini artırarak trafikte zorluklara yol açtı. Kartal Yakacık Meydanı’nda bir İETT otobüsü, yoğun kar nedeniyle frenlerinin tutmadığını fark eden şoför tarafından yolcularını indirmeye karar verdi.

"KIŞIN GELECEĞİNİ BİLDİKLERİ HALDE BAKIM YAPMAMIŞLAR"

Yolculardan Mustafa Duran, otobüsten indirilmesinin ardından mağduriyetini dile getirerek, şunları söyledi: