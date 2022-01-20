Şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış bir gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KIYIYA VURAN GEMİ ALEVLER İÇİNDE

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Valilik'ten yangın ile ilgili açıklama geldi.

"TÜRK UYRUKLU BORAS İSİMLİ GEMİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi’nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kartal'da iskeleye bağlı gemide yangın VİDEO



