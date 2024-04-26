Thermonator isimli alev püskürten robot ABD'de satışa çıktı Ohio merkezli bir şirket, Thermonator ismini verdiği alev püskürten robot köpeğinin satışlarına başladı.

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ensonhaber.com

Kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de Amerikalılar artık alev makinesi kullanan bir robot köpeği çevrimiçi olarak satın alabiliyor.

Ohio merkezli Throwflame şirketi, 'Thermonator' isimli robot köpeğin satışlarına salı günü başladı.

17 kiloluk dört ayaklı makine, Maryland hariç tüm ABD eyaletlerinde 9 bin 420 dolara satışa sunuldu.

Etrafa alev püskürtüyor

Bir tanıtım videosunda, robot köpeğin ormanda sürünerek atladığı ve ardından sırtındaki bir alev püskürtücüden fışkıran 30 metrelik ateş jetiyle çevresini ateşe verdiği görülüyor.

Şirket, bunun yeni nesil bir silah olmadığını, robotun orman yangını kontrolünde, tarımsal yönetimde, eğlencede ve buz çözmede kullanılabileceğini söylüyor.

Merkezi Cleveland'da bulunan Throwflame, ABD'deki en eski alev makinesi üreticisi olduğunu iddia ediyor.

Şirket, 2015 yılında 15 metreye kadar alev püskürtebilen ilk tam boyutlu alev makinesini piyasaya sürmüştü.

Düzenlemeye tabi olmayan alev makinesi, yasallık konusunda önemli bir tepkiye yol açmıştı. Yeni satışa çıkan robot da benzer tartışmalara neden oldu.

Yasalar satışı engellemiyor

Alev silahları, ABD'de federal olarak düzenlenmemiş durumda. Bu, herkesin geçmişi kontrol edilmeden veya bekleme süresi olmadan bu robotları satın alabileceği anlamına geliyor.

Robot köpek, çevresinde otonom olarak hareket etmesine ve ateşe vereceği hedefleri bulmasına olanak tanıyan çeşitli kamera ve sensörlere sahip.

Sosyal medya kullanıcıları, makineyi Black Mirror'ın dördüncü sezonundaki 'Metalhead' isimli bölümle kıyasladı.

Bölüm, bu makinelerin bize saldırması durumunda neler olabileceğini araştırıyor ve robot köpeklerin insanları geride bırakıp zekalarıyla alt edebildiği bir dünyada neler olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, haberimizin başında alev püskürten robotun Maryland dışındaki eyaletlerde satışa çıktığından bahsetmiştik. Çünkü Maryland, alev silahlarını yasaklayan tek ABD eyaleti olma özelliğine sahip.

Maryland'de alev makinesi bulundurmak veya kullanmak 250 bin dolar para cezası ve 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

2015 yılında Kongre, alev silahlarına makineli tüfek muamelesi yapacak bir yasa tasarısı sundu, ancak bu yasa tasarısı daha sonra reddedildi.