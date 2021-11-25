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    Kartepe'de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

    Kocaeli'nin 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 03:33
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    Kartepe'de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

    Çepni Mahallesi, Çepni Caddesi üzerinde, Mehmet Ali Lekesiz yönetimindeki 41 ACC 069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emirhan Dursun'un kullandığı 41 KN 689 plakalı otomobille çarpıştı. Sait Çoban yönetimindeki 41 P 5193 plakalı minibüs de Emirhan Dursun'un kullandığı otomobile çarptı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yararılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Kartepe de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı #1

    Kartepe de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı #2

    Kartepe de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı #3

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    Kartepe de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı #7

    Kartepe de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı #8

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