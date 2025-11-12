Kastamonu'da cansız bedeni bulunan Osman'dan geriye videoları kaldı

- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenleri 9 gün sonra dere yatağında bulundu.
- Osman'ın, kaybolmadan önce kreşte mavi montunu giyerken çekilen videosu ortaya çıktı.
- Cesetler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden çıktıktan sonra kayboldu.
Yapılan aramalarda 9 gün sonra, dün anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu.
ÖNCE OĞLUNUN SONRA ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Köseali köyü mevkiinde dere yatağında önce Osman Yaşar Helvacı'nın, birkaç saat sonra da aynı bölgede 50 metre uzaklıkta Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Anne ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından bulundukları yerden çıkarılıp, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
KREŞTEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Osman Yaşar Helvacı'nın kaybolmadan önce kreşte çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde Osman Yaşar'ın, kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montunu kreşte üzerine giydiği görüldü.