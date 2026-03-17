Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yeni paylaşım: Aşkımız bana emanet

Türk müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak'ı 31 Mart 2025'te sahnede geçirdiği kalp kriziyle kaybetmişti. En büyük acıyı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak ve çocukları yaşamıştı.

33 YILLIK EVLİLİK

33 yıllık rahmetli eşini her fırsatta anmaya devam eden Selma Konak, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

SON DOĞUM GÜNÜ

Acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam eden Selma Konak, Instagram hesabından eşi Volkan Konak ve çocuklarıyla birlikte kutladığı son doğum günü videosunu paylaştı.

"AŞKIMIZ BANA EMANET"

Konak yayınladığı videoya ise, "Geçen sene bugün böyle kutlamıştık doğum günümü. 14 gün sonra tamamen sensiz kalacağımı bilmeden! Gittiğin yer ışık olsun bir tanem, aşkımız bana emanet" notunu düştü.