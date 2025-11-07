Kastamonu'da çocuğuyla birlikte kaybolan kadının annesi: Kızım beni duyuyorsan evine dön

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, son telefon sinyalinin alındığı bölgede aramalarına aralıksız devam ediyor.

"KIZIMI GÖREN, DUYAN NE OLUR HABER VERSİN"

Kayıp Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra, kızının sabah saatlerinde eşiyle küçük bir tartışma yaşadığını ve ardından oğluyla birlikte nereye gittiğini söylemeden evden ayrıldığını belirtti.

Hıra, duygusal bir çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman’sız ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Onu doğduğundan beri ben büyüttüm. Gören, duyan varsa lütfen haber versin.

ABLASI: "KARDEŞİMİN KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kayıp kadının ablası Ayşe Çalık ise kardeşiyle Pazar günü öğle saatlerinde telefonda konuştuğunu, hiçbir olumsuzluk sezmediğini anlattı:

Kardeşimle konuştuktan 10 dakika sonra evden çıkmış. Pazartesi günü eşinden ‘kayıp’ haberini aldım. Kaçtığını düşünmüyorum, çünkü ne para almış ne de kıyafet. Sadece telefonunu ve küçük bir çanta almış.

"EŞİYLE CİDDİ BİR SORUNU YOKTU"

Çalık, kardeşinin eşiyle büyük bir ailevi sorun yaşamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Evde zaman zaman basit tartışmalar olurdu ama ciddi bir problem yoktu. Sabah da küçük bir tartışma olmuş, çocuk suyu annesinin şişesinden içince tartışma çıkmış. Ancak bu yüzden kaçacağını sanmıyorum.

Huriye Helvacı ve oğlu Osman’ı bulmak için ekipler, Helvacı’nın annesinin köyü olan Yaşarlı Köyü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Aile, gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.