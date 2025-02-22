Kastamonu'da dağdan kopan taşlar yola düştü: 3 bina boşaltıldı

İHA

Meteorolojinin turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

İnebolu ilçesinde heyelan meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda meydana gelen heyelanda dağdan kopan taş parçaları caddeye düştü.

3 BİNA BOŞALTILDI

Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı bölgedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait lojman, İnebolu Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait bina ile İnebolu Öğretmenevi bahçe bölümü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi.

Tahliye edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerinin İnebolu Devlet Hastanesi'nde hizmet vereceği öğrenildi.