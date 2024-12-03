Kastamonu’da define avcılarına yönelik çalışma

İHA
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşanan olayda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Taşköprü ilçesinde N.K. ve M.Y. isimli şahısların define bulmak amacıyla kazı yaptığı bilgisi aldı.
Bunun üzerine ekipler harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ekipler tarafından şahıslar izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Olayın yaşandığı alanda yapılan aramada 1 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince N.K. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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