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Kastamonu’da define avcılarına yönelik çalışma

Kastamonu’da define avcılarına yönelik çalışma N.K. ve M.Y. isimli şahısların define bulmak amacıyla kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerc, şahısları izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.